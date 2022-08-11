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Haberler Magazin Aslıhan Karalar: Biz çekerken çok eğlendik - Magazin haberleri
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Aslıhan Karalar: Biz çekerken çok eğlendik

Önceki gün alışveriş turunda objektiflere yansıyan Aslıhan Karalar, rol aldığı sinema filmi hakkında konuştu. Oyuncu, "Biz çekerken çok eğlendik. İnşallah vizyona girdiği zaman izleyenler de bizim kadar eğlenir." dedi

Aslıhan Karalar: Biz çekerken çok eğlendik - Magazin haberleri
"Biz çekerken çok eğlendik"
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeni sinema filmi için bir süredir Çanakkale'de olan Karalar, İstanbul'a döner dönmez soluğu AVM'de aldı.

"EĞLENCELİ BİR FİLM OLDU"

Güzel bir sinema filmi projesini geride bıraktığını söyleyen Aslıhan Karalar, "Harika bir ekiple güzel ve eğlenceli bir iş yaptık. Biz çekerken çok eğlendik. İnşallah vizyona girdiği zaman izleyenler de bizim kadar eğlenir. Çünkü gerçekten çok eğlenceli bir film oldu." açıklamasında bulundu.

Karalar, ayrıca, "Psikoloji kitaplarını okumayı ve takip etmeyi çok seviyorum. Bu tarz kitapların oyunculuğuma da çok faydası oluyor. Bu yüzden bol bol okuyorum." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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