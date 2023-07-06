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        Aslıhan Karalar'ın Bodrum tatili

        Aslıhan Karalar, Bodrum Gündoğan'daki bir plajda objektiflere yansıdı. Leopar desenli iddialı bir bikini giyen Karalar'ın bir hayli keyifli olduğu görüldü

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 09:24
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2017 Best Model birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar da tatil için Bodrum'u seçen ünlü isimler arasında yer alıyor.

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        Tatile giden Aslıhan Karalar, Gündoğan'daki bir plajda objektiflere yansıdı.

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        Aslıhan Karalar, sıcaktan bunalınca kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı.

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        Denize girerken görüntülenen 24 yaşındaki Karalar'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

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        Leopar desenli iddialı bir bikini giyen Aslıhan Karalar, sudan çıktıktan sonra ise güneşlenmeyi tercih etti.

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