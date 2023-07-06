Aslıhan Karalar'ın Bodrum tatili
Aslıhan Karalar, Bodrum Gündoğan'daki bir plajda objektiflere yansıdı. Leopar desenli iddialı bir bikini giyen Karalar'ın bir hayli keyifli olduğu görüldü
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2017 Best Model birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar da tatil için Bodrum'u seçen ünlü isimler arasında yer alıyor.
Tatile giden Aslıhan Karalar, Gündoğan'daki bir plajda objektiflere yansıdı.
Aslıhan Karalar, sıcaktan bunalınca kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı.
Denize girerken görüntülenen 24 yaşındaki Karalar'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Leopar desenli iddialı bir bikini giyen Aslıhan Karalar, sudan çıktıktan sonra ise güneşlenmeyi tercih etti.