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        Haberler Yaşam Aslında onlar dünyaca ünlü yıldız! Tanıyabildiniz mi? Ünsüz olsalardı böyle görüneceklerdi

        Aslında onlar dünyaca ünlü yıldız! Tanıyabildiniz mi? Ünsüz olsalardı işte böyle görüneceklerdi

        Ünlülerin ne giydikleri ve nasıl saç, makyaj yaptıkları her zaman yakından takip edilir. Kusursuz ciltleri ve parlayan dolgun saçları ulaşılmaz gibi görünse de aslında birçoğu yanılsama olabilir. Hele ki dünyaca ünlü yıldızların kusursuz vücut ölçüleri ve çok konuşulan stilleri genellikle modaya yön veriyor. Peki, dünyaca ünlü isimler, sıradan birer insan olsalardı nasıl görünürlerdi? Eğlenceli içeriklere çok şaşıracaksınız!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 09:07 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:07
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        Jennifer Aniston

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        Angelina Jolie

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        Jennifer Lopez

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        Nicole Kidman

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        Amy Winehouse

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        Britney Spears

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        Chris Brown

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        Nicki Minaj

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        Victoria Beckham ve David Beckham

        19
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        Oprah Winfrey

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        22

        Angelina Jolie ve Brad Pitt

        23
        24

        Gwyneth Paltrow

        25
        26

        Jessica Simpson

        27
        28

        Kim Kardashian ve Kanye West

        29
        30

        Beyonce ve Jay-Z

        31
        32

        Jon Hamm

        33
        34

        Johnny Depp

        35
        36

        John Travolta

        37
        38

        Lady Gaga

        39
        40

        Miley Cyrus

        41
        42

        Mary Kate ve Ashley Olsen

        43
        44

        Mariah Carey

        45
        46

        Madonna

        47
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        Kardashian Ailesi

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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