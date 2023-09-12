Aslında onlar dünyaca ünlü yıldız! Tanıyabildiniz mi? Ünsüz olsalardı işte böyle görüneceklerdi
Ünlülerin ne giydikleri ve nasıl saç, makyaj yaptıkları her zaman yakından takip edilir. Kusursuz ciltleri ve parlayan dolgun saçları ulaşılmaz gibi görünse de aslında birçoğu yanılsama olabilir. Hele ki dünyaca ünlü yıldızların kusursuz vücut ölçüleri ve çok konuşulan stilleri genellikle modaya yön veriyor. Peki, dünyaca ünlü isimler, sıradan birer insan olsalardı nasıl görünürlerdi? Eğlenceli içeriklere çok şaşıracaksınız!
Giriş: 12.09.2023 - 09:07 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:07
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Jennifer Aniston
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Angelina Jolie
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Jennifer Lopez
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Nicole Kidman
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10
Amy Winehouse
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Britney Spears
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Chris Brown
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16
Nicki Minaj
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18
Victoria Beckham ve David Beckham
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20
Oprah Winfrey
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Angelina Jolie ve Brad Pitt
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Gwyneth Paltrow
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26
Jessica Simpson
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Kim Kardashian ve Kanye West
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Beyonce ve Jay-Z
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Jon Hamm
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Johnny Depp
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John Travolta
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Lady Gaga
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Miley Cyrus
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Mary Kate ve Ashley Olsen
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Mariah Carey
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