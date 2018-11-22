Aslışah Alkoçlar sevgilisi Altuğ Leblebici'nin ailesiyle tanıştı

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, Altuğ Leblebici ile aşkını ciddiyete taşıyor. Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde Altuğ Leblebici’nin babasının evindeki pazar kahvaltısına katıldı, Leblebici’nin anne, baba ve kız kardeşiyle bir araya geldi