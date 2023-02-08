ASO deprem bölgelerine yaşam merkezi kuracak

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Türkiye çapında etki yaratan, 10 ilin ise çok büyük şekilde yıkım yaşamasına sebep olan 2 büyük depremin ardından iş dünyası seferberlik ilan etti. Ankara Sanayi Odası (ASO) depremlerin açtığı yaraların sarılması için yardım kampanyası başlattı. İşte ASO'nun başlattığı deprem için yardım kampanyasının detayları...

ASO YAŞAM MERKEZİ KURACAK

Depremden etkilenen illere gönderilmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yardım kampanyası başlatan Ankara Sanayi Odası (ASO), deprem bölgelerine tam donanımlı yaşam merkezleri kurma kararı aldı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından "Deprem Afet Kriz Toplantısı" toplantısı gerçekleştirildi. ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın başkanlığında yapılan toplantıya, ASO Meclis Başkanlık Divanı, yönetim kurulu üyeleri ve 40 meslek komitesinin başkanları katıldı.

İçişleri Bakanlığının belirlediği bölgede kurulacak yaşam merkezindeki konteynerlerde, bir ailenin temel ihtiyaçlarının karşılanacağı standart konfor koşulları sağlanacak. Bu kapsamda 21 metrekarelik konteyner içinde mutfak evyesi, mutfak gereçleri, duş, klozet, lavabo ve ısıtıcının yer aldığı bir banyo ve iki odada 4 yatak yer alacak.

ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın görüşlerine de yer verilen açıklamada, "Gün birlik olma zamanı, acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun. Depremzede vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve onların ihtiyaçlarını gidermek adına hem nakdi destek yanı sıra, ayni malzemeleri de içeren yardım kampanyası başlattık. ASO olarak deprem bölgelerinde kullanılmak üzere, tam donanımlı 'Yaşam Merkezleri' kuracağız." ifadeleri kullanıldı.

Oda üyesi sanayicileri de kampanyaya duyarlı olmaya davet eden Ardıç, gönderilecek yardımın kapsamını belirlerken, AFAD ve TOBB ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini, bölgede en çok ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit ettiklerini ve bunların en kısa sürede bölgeye ulaştırılacağını kaydetti.

Ardıç, ASO personelinin kendi aralarında başlattıkları kampanya kapsamında toplanan malzemelerin de AFAD depolarına teslim edileceğini aktardı.

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