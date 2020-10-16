Assan Foods'a

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Assan Foods'un açıklamasına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" kapsamında gerçekleşen "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ödülleri sahiplerini buldu.

Kibar Holding bünyesinde faliyet gösteren Assan Foods, etkin, bilinçli ve doğruya en yakın şekilde tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesine sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefleyen Akıllı Tarım Projesiyle ödüle değer görüldü.

Assan Foods'un ödülünü Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin elinden aldı. Ödül törenine Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu da katıldı.

- "Projemiz, ülke tarımının geleceğine yapılan bir yatırım"

Törende konuşan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Akıllı Tarım Projesinin, ülke tarımının geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, projeye emek verileri onurlandıran herkese teşekkür etti.

Assan Foods'un, endüstri, insan ve tarım odaklı yatırımlarla bir dünya markası olarak büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Kibar, "Bu yatırımlar, bugün 57 milyon doların üzerinde bir seviyeye ulaşmıştır. Aldığımız ödül, tüm çalışma arkadaşlarımın ortak başarısıdır. Her birine teşekkür ediyorum. Ülkemizde tarımın geleceğine katkılarımızı artırarak sürdürme azmindeyiz." ifadelerini kullandı.

- En büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisi

Açıklamada verilen bilgiye göre, Türkiye'de tek noktada en yüksek domates işleme kapasitesine sahip fabrikalardan olan Susurluk üretim tesisi, günde 4 bin 500 ton taze domates işleyebilme ve 2,5 milyonun üzerinde ürün üretilebilme kapasitesine sahip bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisi olan Assan Foods, 4 kıtada 50'ye yakın ülkeye ihracatın yanı sıra, gerek private label alanında gerekse kendi markaları Colorado, Kingtom ve Oba ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yer alıyor ve Türkiye'de ev dışı tüketimde lider konumda bulunuyor.

Assan Foods tarafından, sürdürülebilirliğin 3 temel gelişim kulvarı olan insan, çevre ve ekonomi için değer üretmek gayesi doğrultusunda 2017'de başlatılan Akıllı Tarım Projesi, tarım üreticisi ve gıda sanayicisi iş birliğini, teknoloji kullanımıyla bir sonraki adıma taşıyor. Projenin; çiftçi, tarım işçisi, sanayici, tüketici olmak üzere insan; bunun yanı sıra da çevre ve ekonomi için somut, sürdürülebilir değer üretme özelliği bulunuyor.

Proje kapsamında, Karacabey Ovasındaki tarlalara yerleştirilen meteoroloji istasyonları ve sensörler ile toprak ve hava durumunu her an takip ederek önemli veriler toplanıyor; bu veriler çiftçilerle paylaşılıyor ve şirketin ana hammaddesini oluşturan domatesin hasadı tüm aşamalarında kontrol ediliyor. Projeyle tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesine sürdürülebilir katkı sağlamak hedefleniyor.