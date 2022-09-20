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Haberler Otomobil
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Assan Hanil sürdürülebilir ürünleriyle IAA Fuarı'nda

Dünyanın dört bir yanından sektör paydaşlarını buluşturan fuara üçüncü kez katılan Assan Hanil, otomotiv sektöründe sürdürülebilirliğe katkı sunan yenilikçi çözümlerini tanıttı

Assan Hanil sürdürülebilir ürünleriyle IAA Fuarı'nda
HABERTURK.COM

Küresel otomotiv sektörünün en önemli etkinliklerinden IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı başladı. İki yılda bir düzenlenen fuarda bu yıl üçüncü kez yer alan Kibar Holding iştiraklerinden Assan Hanil, sürdürülebilirlik odaklı ürün ve teknolojilerini tanıttı.

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, "Ülkemizde 6 farklı lokasyonda Ar-Ge ekiplerimizle birlikte geliştirip ürettiğimiz ürünleri sektörün kalbinin attığı bu fuarda görücüye çıkarmaktan gurur duyuyoruz. Sektörümüzün geleceği sürdürülebilirlik faaliyetleriyle belirlenecek. Biz de bu vizyonla ürettiğimiz, özellikle hafifletme odaklı, verimlilik sağlayan ve sürdürülebilirliğe katkı sunan teknolojilerimizle fuardaki yerimizi aldık" dedi.

Assan Hanil, sürücü ve yolcu koltuklarının yanı sıra, kapı panelleri, ön ve arka tamponlar, enstrüman panel, konsol, tavan, halı, radyatör taşıyıcı, şişirme parçalar, torpido, iç ve dış plastik parçalarını IAA'daki standında sergiledi.

BİYOPLASTİK HAMMADDE

Biyoplastik Hammadde Projesi'yle Assan Hanil, domates küspesini işleyerek üretimde kullanıyor, çevre dostu hammadde tedarik potansiyeli sağlıyor. Assan Hanil'in araç hafifletme faaliyetleri kapsamında başlattığı son aşamaya gelen kompozit parça da fuarda yer aldı. Parçanın, 2023 yılında Hyundai i10, i20 ve Bayon modelleri için üretimi gerçekleştirilecek

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