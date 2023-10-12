Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.458,38 %1,53
        DOLAR 27,7510 %0,15
        EURO 29,5395 %0,26
        ALTIN 1.677,26 %0,54
        FAİZ 24,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,77 %0,78
        BITCOIN 26.730,00 %0,05
        GBP/TRY 34,2007 %0,19
        EUR/USD 1,0620 %0,01
        BRENT 86,90 %1,26
        ÇEYREK ALTIN 2.742,32 %0,54
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Assos ve Troya tünelleriyle 1 yılda 309 milyon lira tasarruf elde edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Assos ve Troya tünelleriyle 1 yılda 309 milyon lira tasarruf elde edildi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 aracın kullandığını ve akaryakıttan toplam 309 milyon lira tasarruf elde edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 yılda 309 milyon lira tasarruf
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri’nin hizmete açılışının birinci yılını değerlendirdi. Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri’nin bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, “Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri ile 12,1 kilometrelik mevcut yolu, 2,5 kilometre kısaltarak 9,6 kilometreye düşürdük. Yol ve tünellerin tamamlanmasıyla Kaz Dağları geçişini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Bir yıl önce bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri’ni 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı. Ayrıca proje ile zamandan 269 milyon TL, akaryakıttan 40 milyon TL olmak üzere toplam da 309 milyon TL tasarruf edildi, karbon salınımı da 5 bin ton azaltılmıştır” ifadelerini kullandı.

        “TRAFİK GÜVENLİĞİ VE SÜRÜŞ KONFORU ARTIRILMIŞTIR”

        Çanakkale’nin Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara Denizi’ni Dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktası olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Çanakkale’de hayata geçirdiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile kıtalar arası kesintisiz karayolu geçişi sağlanırken, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri ile de Çanakkale-İzmir ve Çanakkale – Balıkesir Yolu’nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmıştır. Assos ve Troya tünelleri ile, Kaz Dağları’nda yazın yoğun trafik, kışın mevsim şartları nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilmiştir. Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılmıştır. 9,6 kilometrelik yol kesiminin 5,7 kilometresi tünellerle geçilerek, Kaz Dağları’nın doğasının korunması sağlanmıştır. Ayrıca, güzergâh üzerinde belirlenen noktalarda bin 575 metrelik motosiklet koruyucu otokorkuluk sistemi monte edilerek motosiklet trafiğinin güvenliği artırılmıştır” açıklamalarında bulundu.

        Tünellerin giriş ve çıkışlarında bulunan, Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerini içeren kaplama ve rölyeflerin, tünelleri kullanan vatandaşlara Çanakkale’de yazılan destanı hatırlattığını belirten Uraloğlu, “Ecdadımızın gösterdiği kahramanlığa sahne olan Çanakkale’mize ve ülkemizin tüm şehirlerine yakışır projeler yaparak, atalarımızın mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri’nin yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        İSPARK'a zam geldi
        İSPARK'a zam geldi
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        MİT yalanıyla istismar davasında kritik tanık ifadesi!
        MİT yalanıyla istismar davasında kritik tanık ifadesi!
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor