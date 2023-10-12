Assos ve Troya tünelleriyle 1 yılda 309 milyon lira tasarruf elde edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri’nin hizmete açılışının birinci yılını değerlendirdi. Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri’nin bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, “Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri ile 12,1 kilometrelik mevcut yolu, 2,5 kilometre kısaltarak 9,6 kilometreye düşürdük. Yol ve tünellerin tamamlanmasıyla Kaz Dağları geçişini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Bir yıl önce bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri’ni 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı. Ayrıca proje ile zamandan 269 milyon TL, akaryakıttan 40 milyon TL olmak üzere toplam da 309 milyon TL tasarruf edildi, karbon salınımı da 5 bin ton azaltılmıştır” ifadelerini kullandı.

“TRAFİK GÜVENLİĞİ VE SÜRÜŞ KONFORU ARTIRILMIŞTIR”

Çanakkale’nin Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara Denizi’ni Dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktası olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Çanakkale’de hayata geçirdiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile kıtalar arası kesintisiz karayolu geçişi sağlanırken, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri ile de Çanakkale-İzmir ve Çanakkale – Balıkesir Yolu’nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmıştır. Assos ve Troya tünelleri ile, Kaz Dağları’nda yazın yoğun trafik, kışın mevsim şartları nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilmiştir. Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılmıştır. 9,6 kilometrelik yol kesiminin 5,7 kilometresi tünellerle geçilerek, Kaz Dağları’nın doğasının korunması sağlanmıştır. Ayrıca, güzergâh üzerinde belirlenen noktalarda bin 575 metrelik motosiklet koruyucu otokorkuluk sistemi monte edilerek motosiklet trafiğinin güvenliği artırılmıştır” açıklamalarında bulundu.

Tünellerin giriş ve çıkışlarında bulunan, Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerini içeren kaplama ve rölyeflerin, tünelleri kullanan vatandaşlara Çanakkale’de yazılan destanı hatırlattığını belirten Uraloğlu, “Ecdadımızın gösterdiği kahramanlığa sahne olan Çanakkale’mize ve ülkemizin tüm şehirlerine yakışır projeler yaparak, atalarımızın mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri’nin yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.