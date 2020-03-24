Asterix'in acı günü

Fransızların maceraları dünyada 100 dile çevrilen, 370 milyondan fazla albümü satılan çizgi roman kahramanı Asterix'in yaratıcısı ünlü çizer Albert Uderzo hayatını kaybetti.

Albert Uderzo

Çizgi roman sanatçısının damadı Bernard de Choisy, usta çizerin ölümünü "Uderzo, Koronavirüs'ten değil, evinde uykusunda geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Son birkaç haftadır çok yorgundu"sözleriyle açıkladı.

Uderzo'nun 1959 yılında René Goscinny ile birlikte yarattığı kahraman Galyalı Asterix, çocukken iksir kazanına düştüğü için süper güçlü olan arkadaşı Oburiks ve köpeği Idefix'le birlikte Sezar'ın ordusuna karşı savaşır.

Asterix son günlerde 2017'de yayınlanan 'Asterix ve İtalya Yarışı' macerasında 'Coronavirus' (Koronavirüs) adında bir karakterle yarışmasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

Konu çok paylaşılınca Asterix'in yayıncıları "Asteriks'i çizen karikatüristlerin herhangi bir komplo teorisi yok. Onlara denk gelen sadece basit bir şans" diye açıklama yapmıştı.

Asterix'in diğer yaratıcısı Goscinny 1977'de chek-up için test yaptırırken hayatını kaybetmişti. Arkadaşının ölümünde sonra Asterix'i yaşatmaya devam eden Uderzo'nun hem çizip hem yazdığı ilk Asterix macerası 'The Great Divide' 1980'de yayınlandı. Usta çizer 2009 yılında Asterix'in yayın haklarını ünlü yayınevi Hacette satıp emekli olmuştu.

Uderzo ve Goscinny'nin yarattığı Asterix'in maceralarından esinlenen 11 film çekildi ve bir eğlence parkı yapıldı.