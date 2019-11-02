Liverpool, Premier Lig'de 11. hafta mücadelesinde Aston Villa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maçın büyük bölümünü 1-0 geride götüren Liverpool'u galibiyete Sadio Mane taşıdı.

Aston Villa'ya üstünlüğü getiren gol, sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Trezeguet ile, 21. dakikada geldi. Liverpool'un beraberlik sayısını 87. dakikada Mane'nin ortasında ağları bulan Robertson kaydetti. 90+4. dakikada sahneye çıkan Mane, attığı golle takımına çok kritik 3 puanı getiren isim oldu.

Sadio Mane bu sezon Premier Lig'de maçların uzatma dakikalarındaki 3. golünü attı ve bu alanda ligin en iyi ismi oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool, 10 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilmezliğini sürdürdü ve 31 puana yükseldi. Aston Villa ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 11 puanda kaldı.

Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool evinde Manchester City ile karşılaşacakken, Aston Villa ise deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak.