Aston Villa - Brentford karşılaşma önü

Aston Villa ve Brentford, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Aston Villa 7 puanla 5. sırada, Brentford 7 puanla 4. sırada bulunuyor. Aston Villa son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Brentford, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 540 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aston Villa kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Brentford sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Aston Villa önceki hafta Sunderland mücadelesinde 2-1 kazandı.

Brentford, Burton Albion karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Aston Villa, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Brentford, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brentford 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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