Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Aston Villa, Douglas Luiz'i kiralık olarak kadrosuna kattı! - Futbol Haberleri

        Aston Villa, Douglas Luiz'i kiralık olarak kadrosuna kattı!

        Aston Villa, İtalya'nın Juventus takımından eski futbolcusu Douglas Luiz'i kiralık olarak kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 21:38 Güncelleme: 28.01.2026 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aston Villa, Douglas Luiz'i kadrosuna kattı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere ekibi Aston Villa, İtalya'nın Juventus takımından eski futbolcusu Douglas Luiz'i kiralık olarak renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezonun kalan kısmında kiralık olarak Aston Villa forması giyeceği belirtildi.

        Brezilyalı futbolcu, 2019-2024 yıllarında Aston Villa'da oynadıktan sonra 51,5 milyon avro karşılığında Juventus'a transfer oldu.

        Sezonun ilk devresinde bir diğer İngiltere ekibi Nottingham Forest'ta kiralık olarak oynayan Luiz, 14 maçta görev yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Devekuşu trafiği alt üst etti: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde başıboş şekilde dolaşan devekuşu, trafiği bir birine kattı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde