Aston Villa - Reading düellosu

İngiltere Championship maçında Aston Villa ile Reading, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 8 puanlı Aston Villa 5. sırada bulunuyor, Reading 1 puana sahip ve 23. sırada. Aston Villa son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Reading, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 292. İddaa'da Aston Villa kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Reading kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Aston Villa son haftadaki Millwall müsabasında 1-0 yenildi.

Reading ise Cardiff City maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Aston Villa, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

Reading, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Reading 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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