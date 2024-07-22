Aston Villa, rekor transferi gerçekleştirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Everton'da top koşturan Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Onana ile kaç yıllık sözleşme imzalandığı açıklanmazken, oyuncu için Everton'a 60 milyon euro bonservis bedeli artı bonus maddeler ve sonraki satıştan pay ödeneceği ifade edildi.