Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDiğer
ABONE OL

Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro),Romanya ekibi Astra Giurgiu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle oyuncularına yaptığı maaş indirimi teklifinin etik dışı olduğunu bildirdi

Astra Giurgiu

FIFPro'dan yapılan açıklamada, Rumen kulübünün futbolculara ocak, şubat ve mart aylarında ödeme gerçekleştirmediği belirtildi.

Açıklamada, Astra Giurgiu'nun oyuncularına 9 aylık maaşlarında yüzde 50 indirime gitmeleri halinde ocak ve şubat ayı ödemelerinin yapılacağını ilettiği vurgulanarak, bu teklifin usulsüz ve etik dışı olduğu kaydedildi.

Romanya Futbolcular Birliğinin de Astra Giurgiulu oyuncuları desteklediği ancak federasyondaki yetkili kurulların geçici olarak kapalı olduğu aktarıldı.

FIFPro'nun Romanya'daki futbolculara destek vermeye devam edeceği de belirtildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Artistik Cimnastik Dünya Kupası sonuçlandırıldı - 2 altın, 1 bronz madalya
DİĞERCimnastik Dünya Kupası sonuçlandırıldı
Dünya Atletizm Birliği'nden olimpiyat kota mücadelesi için yeni karar
DİĞEROlimpiyat kota mücadelesi için yeni karar
Tekvando Milli Takımı sporcularından hazırladıkları videoyla "Evde kal" çağrısı
DİĞERMilli tekvandoculardan çağrı
Türkiye Güreş Federasyonu, 65 yaş ve üstü eski güreşçileri unutmadı
DİĞER65 yaş üstü eski güreşçileri unutulmadı!
Milli kayakçılardan "evde kal" çağrısı
DİĞERMilli kayakçılardan "evde kal" çağrısı
Milli karateciler, kampı eve taşıdı
DİĞERMilli karateciler, kampı eve taşıdı
Bakan Kasapoğlu: Fenerbahçe, olimpiyatlara sporcu göndermede önemli bir paydaşımız
DİĞERKasapoğlu'ndan Fenerbahçe'ye övgü
Bilal Çiloğlu: Olimpiyat madalyası hedefimi hiç ağzımdan düşürmedim
DİĞER"Madalya hedefimi ağzımdan düşürmedim"
Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcularla görüştü
DİĞERKasapoğlu, paralimpik sporcularla görüştü
Türkiye Jokey Kulübünden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
DİĞERTJK'dan kampanyaya destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X