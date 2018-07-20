Astra Ploiesti - Steaua Bucuresti maçı rakamları

Astra Ploiesti ve Steaua Bucuresti, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Astra Ploiesti son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Steaua Bucuresti, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 288. İddaa'da Astra Ploiesti kazanır 3.50, berabere biter 3.00, Steaua Bucuresti kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Astra Ploiesti son haftadaki Steaua Bucuresti müsabasında 1-0 yenildi.

Steaua Bucuresti ise Astra Ploiesti karşılaşmasında 1-0 kazandı.

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