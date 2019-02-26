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Dünya edebiyat tarihine damgasını vuran Sir Philip Sidney 16’ncı yüzyılda yaşadı. Zekâsı ve yetenekleriyle saray mensuplarının beğenisini kazandı. Eserleri yayımlandığı dönem dokuz, William Shakespeare’inkiler dört baskı yapıyordu. İngiliz edebiyatının Shakespeare ve Christopher Marlowe’la birlikte üç büyük kurucusundan biri olan Sidney’in “Astrophil ile Stella Soneler” adındaki eseri Türkiye’de ilk kez VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından okura sunuluyor.
Çevirmenliğini Nazmi Ağıl’ın yaptığı kitapta Astrophil adındaki soylu gencin, bir diğer soylu genç Stella’ya karşı ölümsüz aşkı 108 sonede aktarılıyor.
SEVDA CEHENNEMİN TA KENDİSİ
Rönesans dönemine ait şiir dilini ve hümanizmi yansıtan kitap, Astrophil karakterinin bakış açısından okura ulaşıyor. Özgürlüğüne aşırı düşkün delikanlı aşık oluyor ve sevda yüreğine konunca o da buna “cehennem” adı veriyor. Aşk ve erdem arasında sıkışan genç hissettiklerinden oldukça rahatsız oluyor, ardından şu sözleri sarf ediyor:
Erdem, düş git yakamdan, n’olur biraz rahat ver,
Aklım ile gönlümü birbirine düşürdün.
Değersiz aşk kalbimi zapt etti ise eğer,
Fırlat kalbi kenara, ne hali varsa görsün.
ÖLMEK ASLINDA BİR LÜTUF
Astrophil bir zaman sonra kendini bu sevdanın kollarına bırakıyor, durumu kabulleniyor ama kavuşamamanın verdiği keder giderek artıyor, bu onun için dayanılmaz bir zulme dönüşüyor. Acısı sayfalarca sıralanıyor…
Astrophil’e göre Stella artık tüm düşüncelerini ele geçiriyor, ona karşı hisleri yüreğine sığmayan ve tükenmek bilmeyen bir tutkuya dönüşüyor. Bir zaman sonra kelimeler, heceler, harfler bile yetersiz geliyor.
İngiliz yazar Sir Philip Sidney’in kaleme aldığı “Astrophil ile Stella Soneler”, bir aşığın duygularını gözler önüne seren ölümsüz bir eser. VBKY’nin yayımladığı kitaptaki tüm soneler hem Türkçe hem de İngilizce olarak sayfalarda yer ediniyor.
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