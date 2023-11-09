Türk Silahlı Kuvvetleri astsubay alımı başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden 7 Kasım itibarıyla başladı. Başvurular çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecek. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Peki, "Muvazzaf astsubay alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?" İşte ayrıntılar...

Adaylar ön başvurularını 27 Kasım 2023 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3 Şurada Paylaş!









ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE MEREDEN YAPILIR?

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Adayların ön başvuru için 2022 yılı KPSS P93 puanları kabul edilecek, geçmiş yıllara ait KPSS P93 puanları dikkate alınmayacaktır.

2022 ve 2023 yılı KPSS P3’den her ikisine de katılmış olan lisans mezunu adayların en yüksek puanı değerlendirmeye alınacak, 2021 ve öncesi KPSS P3 puanları dikkate alınmayacaktır.

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ