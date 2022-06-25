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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Astsubay, polis sevgilisi ile otomobilin yanında kanlar içinde ölü bulundu! Olayın perde arkası şoke etti!
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Astsubay, polis sevgilisi ile otomobilin yanında kanlar içinde bulundu! Öldürüp, intihar etmiş!

Polis memuru sevgilisi Kübra Açar'ı vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son veren astsubay Burkay Urcan'ın cansız bedenleri, otomobillerinin yanında kanlar içinde bulundu. Yapılan incelemede, 28 yaşındaki Burkay Urcan'ın, tabancayla 24 yaşındaki Kübra Açar'a 3 el ateş ettikten sonra kendi başına tek el ateş ederek hayatına son verdiği tespit edildi

Son dakika: Astsubay, polis sevgilisi ile otomobilin yanında kanlar içinde ölü bulundu! Olayın perde arkası şoke etti!
Astsubay, polis sevgilisi ile ölü bulundu! Altından cinayet çıktı!
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DHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde astsubay Burkay Urcan (28), polis memuru sevgilisi Kübra Açar´ı (24) tabancayla 3 el ateş ederek öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesi´nde rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanda meydana geldi.

İddiaya göre silah sesi duyan, rüzgar türbini tesisinde çalışan güvenlik görevlileri, alanı kontrol ettiklerinde, otomobilin yanında 2 kişinin kanlar içinde yattığını gördü.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan 2 kişinin de öldüğü belirlendi.

Jandarma, cansız bedenlerin, Bandırma Jandarma Komutanlığı´nda astsubay Burkay Urcan ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü´nde polis memuru Kübra Açar'a ait olduğunu saptadı.

Açar ve Urcan´ın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, ilk incelemede Burkay Urcan´ın, tabancayla Kübra Açar´a 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ettiğini değerlendirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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