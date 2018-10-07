Astsubay Kök'ün şehit olmadan önce, Şehit Halisdemir'in anı defterine yazdıkları duygulandırdı



Osmaniyeli Jandarma Astsubay Mustafa Sefa Kök'ün (25), şehit olmadan önce 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaretinde, hatıra defterine yazdıkları, okuyanları duygulandırdı.

9 Eylül 2017'de Bingöl'ün Adaklı İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Astsubay Mustafa Sefa Gök, şehit düştü. Şehit Jandarma Astsubay Mustafa Sefa Kök, Osmaniye'de yapılan törenin ardından toprağa verildi. Mustafa Sefa Kök'ün, o dönemde 8 aylık hamile olan eşi Yasemin Kök ile şehit olmadan bir süre önce 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ettiği sırada hatıra defterine yazdığı not, okuyanları duygulandırıyor.

DHA'nın haberine göre, şehidin babası Reha Kök, oğlunun Şehit Ömer Halisdemir'in mezarı başındaki anı defterine yazdıklarıyla ilgili, "Oğlum evlenip düğününden sonra eşiyle beraber gezmeye gitti. Dönüş yolunda ise Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ediyor. Orada taziye defterine bir şeyler yazıyor ama yazarken de duygulanıp ağlıyor, gözlerinden yaşlar dökülüyor. Hanımı merak edip soruyor, 'Ne yazdın ki böyle duygulandın' diye. O da yazdım bir şeyler deyip geçiştiriyor. Bir yıl sonra oğlum şehit olduktan sonra gelinim bana 'Baba beni Niğde'ye götür' dedi. Ben de 'Kızım hayırdır niye götüreyim' dedim. Sonra olayı anlattı, 'Mustafa ile birlikte Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ettmiştik. O zaman gözleri yaşarmıştı çok duygulanmıştı. Oraya ne yazdığını merak ediyorum' dedi. Sonra bize yardımcı oldular, o yazıyı buldular ve bize gönderdiler. Sanki oğlum o yazdıklarında Allah'a dua etmiş şehit olmak için. Yazdıkları hepimizi, okuyan herkesi duygulandırıyor. Allah'ım rahmet eylesin" diye konuştu.

"BU MİLLET İÇİN DÖKTÜĞÜN KAN BOŞA DEĞİL"

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök'ün 9 Eylül 2016'da Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaretinde kaleme aldığı ve altına imzasını attığı yazı ise şöyle:

"Ben J. Asb. Çvş. Sefa Komutanım. Bu milletin bağrından 1453 Ulubatlı Hasan Çanakkale'de Seyit Onbaşı gibi nice yiğitler çıkardı. 15 Temmuz gecesi hain alçakların planlarını bozan bu yüce Türk Milleti'nin bağrından çıkmış olan Ömer Halisdemir çıktı. Şükür ki senin gibi aynı rütbedeyim bu onuru gururu hayatım boyunca taşıyacağım. Komutanım hiç tasalanma hüzünlenme. Senin bu millet için döktüğün kan boşa değil. Sırada bu canı bu millet için vermek isteyen nice meslektaşlarım var. Senin arkandan senin gibi nice yiğitler çıkarmaya muktedir olan bu millet nice sefalar nice Mustafaları da söz konusu vatan olduğunda çıkarmaya muktedirdir. Komutanım 2014 devrelerime hitaben senin açtığın bu şehitlik mertebesinde senin gibi yeri geldiğinde bize de bu mertebe için koşabilmek nasip olur inşallah. Rabbim inşallah bize nice Ömer Halisdemirler yetiştirebilmeyi nasip eder. Bizlere hakkını helal et güzel insan. Ömür boyu senin sırtında taşıdığın o silah arkadaşları dediğimiz hainlerin attığı kurşunların acısını hissedeceğim. Rabbim gani gani rahmet eylesin. M. Sefa Kök.

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