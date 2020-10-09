Asur dönemine ait üzeri kabartma yazılı 5 taş ele geçirildi - DİYARBAKIR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergani'de bir şüphelinin 200 bin lira karşılığında tarihi eser satacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.Şüphelinin Akçakale Mahallesi'ndeki ev ve eklentilerinde yapılan aramada Asur dönemine ait olduğu belirtilen üzeri kabartma yazılı 5 taş bulundu.Zanlı gözaltına alındı, tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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