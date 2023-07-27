10 Muharrem 2023 Aşure Günü İslam Dünyasının genelinde heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Dini Günler Takvimi'nde yer aldı. Peki, 2023 Aşure Günü ne zaman? Aşure hangi güne kadar yapılır? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

3 Şurada Paylaş!









AŞURE HANGİ GÜNE KADAR YAPILIR?

Aşure senenin her gününde yapılabilir. İslam dininde buna dair bir yasaklama yoktur. Ancak Muharrem Ayı vesilesiyle hayır için aşure yapıp dağıtmak isteyenler Aşurelerini Muharrem Ayı'nın 10. gününden son güne kadar geçen 20 günlük zaman diliminde yapıp dağıtmaktadırlar. Alevi inancında ise Muharrem ayının 13. gününden önce aşure yapıp dağıtmak Kerbela Matemi'yle aynı günlere denk geldiği için doğru bulunmaz. Bu nedenle Alevi inancında aşureler 13. günden ay sonuna kadar yapılmaktadır.