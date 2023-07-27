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        Haberler Gündem İnanç AŞURE GÜNÜ 2023| Aşure Günü ne zaman, aşure hangi güne kadar yapılır? 2023 Aşure Günü tarihi

        Aşure Günü ne zaman, aşure hangi güne kadar yapılır? 2023 Aşure Günü tarihi

        Aşure Günü için geri sayım başladı. Muharrem Ayı'nın başlamasıyla birlikte hemen her gün "Aşure Günü ne zaman?" ve "Aşure hangi güne kadar yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanet Takvimi'nde yer alan 2023 Aşure Günü tarihi ve "Aşure hangi güne kadar yapılır?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 14:34
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        10 Muharrem 2023 Aşure Günü İslam Dünyasının genelinde heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Dini Günler Takvimi'nde yer aldı. Peki, 2023 Aşure Günü ne zaman? Aşure hangi güne kadar yapılır? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

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        AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

        Muharrem Ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba Günü başladı. 10 Muharrem 2023 Aşure Günü ise 28 Temmuz Cuma gününe denk gelmektedir. Muharrem ayı 16 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. 17 Ağustos Perşembe günü ise 2023 Safer ayı başlayacak.

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        AŞURE HANGİ GÜNE KADAR YAPILIR?

        Aşure senenin her gününde yapılabilir. İslam dininde buna dair bir yasaklama yoktur. Ancak Muharrem Ayı vesilesiyle hayır için aşure yapıp dağıtmak isteyenler Aşurelerini Muharrem Ayı'nın 10. gününden son güne kadar geçen 20 günlük zaman diliminde yapıp dağıtmaktadırlar. Alevi inancında ise Muharrem ayının 13. gününden önce aşure yapıp dağıtmak Kerbela Matemi'yle aynı günlere denk geldiği için doğru bulunmaz. Bu nedenle Alevi inancında aşureler 13. günden ay sonuna kadar yapılmaktadır.

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        AŞURE GÜNÜ'NDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER

        - Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

        - Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

        - Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

        - Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

        - Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

        - Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

        - Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

        - Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

        - Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

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        AŞURE GÜNÜ VE KERBELA OLAYI

        Aşure Günü, İslam Dünyası'nı yasa boğan Kerbela Hadisesi'ne de şahitlik etmiştir. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin Kerbela'da 72 yakını ile birlikte 10 Ekim 680 yani Hicri 61 yılının Aşure Günü şehit edilişi her yıl Aşure Günü'nde hüzünle anılır.

        #Aşure
        #aşure günü
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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