Aşure günü, yani Muharrem Ayı'nın 10. günü İslam dünyasında büyük öneme sahip zira hem bugün yaşananlar hem de bu gün için nakledilen rivayetler, Aşure günün önemini arttırıyor. Ayrıca bu günde inanlar telefon mesajlarıyla birilerini tebrik ediyorlar. Sizler için Aşure günü resimli ve dualı tebrik mesajlarını derledik. İşte Aşure günü mesajları...