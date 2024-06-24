Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2024 Aşure Günü ne zaman idrak edilecek?
Kelime anlamı itibarıyla haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan, saygı duyulan anlamlarına gelen Muharrem ayı geldiğinde Hicri takvime göre yeni yıla girilir. Aşure Günü de Muharrem ayı içerisinde idrak edilir. Peki, 2024 Muharrem ayı ve Aşure Günü ne zaman? İşte, detaylar...
Kuran-ı Kerim'de "Allah katında ayların sayısı on ikidir." ibaresinde geçen aylardan biri olan Muharrem ayına az kaldı. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü, Aşure günü olarak geçer. Milyonlarca vatandaş tarafından Muharrem ayı ile beraber Aşure Günü de merak ediliyor. Peki, 2024 Aşure Günü ne zaman? İşte, detaylar...
2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan vakit hesaplamalarına göre, 2024 yılı hicri yılbaşı tarihi netleşti.
Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü, Aşure günü olarak geçer. Buna göre; bu seneki Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 tarihinde başlıyor.
Muharrem ayı, İslam takvimine göre yılın ilk ayıdır ve hicri yılın başlangıcını simgeler. Bu önemli gün, Müslümanlar tarafından manevi anlamda büyük bir coşkuyla karşılanmakta ve çeşitli ibadetlerle değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 7 Temmuz 2024 tarihi, hem hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının ilk günü olarak özel bir anlam taşımaktadır.
2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri'nin açıkladığı takvime göre, 2024 Aşure Günü 16 Temmuz Salı 2024 olarak belirlenmiştir.
MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?
İslamiyet'e göre; Muharrem ayı, savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir. Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır. “Doğrusu Allah’a göre ayların sayısı, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur…” Hz. Muhammed de “Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur” hadis-i şerifiyle, bu ayın manevi bereketine işaret etmiştir.
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