ASVEL - Anadolu Efes: 97-82 (MAÇ SONUCU)

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 12. hafta maçında konuk olduğu ASVEL'e 97-82 mağlup oldu.

İlk devreyi 55-47 önde kapatan lacivert-beyazlılar, 50-27'lik ikinci yarı skoruyla rakibine 15 sayı farkla boyun eğdi.

Fransız ekibinde Lauvergne 18, Maledon ve De Colo ise 17'şer sayıyla galibiyette başrol oynarken, Anadolu Efes'te 20 sayı kaydeden Beaubois maçın en skorer ismi oldu.