Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbol
ABONE OL

ASVEL Feminin: 65 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 67 | MAÇ SONUCU

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa temsilcisi ASVEL Feminin'i 67-65 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale çıktı

ASVEL Feminin: 65 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 67 | MAÇ SONUCU

Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan B Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, ASVEL Feminin ile karşı karşıya geldi.

Kralovka Arena'daki oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 16-11 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına 33-30 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyodu 49-47 önde kapatan Fenerbahçe Öznur Kablo, final periyodunda geriye düşse de son bölümde toparlandı ve karşılaşmayı 67-65'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertli ekip böylece, altıncı maçında beşinci galibiyetini elde etti ve grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsoru Icrypex oldu
BASKETBOLBeşiktaş'a yeni sponsor
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
BASKETBOLMilli kadro açıklandı
NBA'de Lakers, LeBron James'in öne çıktığı maçta Bucks'ı mağlup etti
BASKETBOLLeBron farkı!
CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - FB maçı ne zaman, saat kaçta?
BASKETBOLFenerbahçe Beko, Rusya'da galibiyet peşinde!
Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Kenny Hayes'i kadrosuna kattı
BASKETBOLGaziantep Basketbol'da transfer
Zenit: 85 - Anadolu Efes: 78 - MAÇ ÖZETİ
BASKETBOLEfes, Rusya'da kaybetti
Fenerbahçe Öznur Kablo: 88 - Arka Gdynia: 57
BASKETBOLFenerbahçe farklı kazandı
Zenit Anadolu Efes maçı CANLI YAYIN İZLE şifresiz - Efes maçı ne zaman, saat kaçta?
BASKETBOLZenit Anadolu Efes maçı ne zaman?
NBA'de 11 koronavirüs vakası tespit edildi
BASKETBOLNBA'de 11 koronavirüs vakası
NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 25 sayı attığı Nets maçını iki uzatmada kazandı
BASKETBOLCedi, yıldızlar karmasını devirdi!