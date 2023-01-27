Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol EuroLeague
ABONE OL

ASVEL - Fenerbahçe Beko: 91-77 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'deki 21. maçında Fransız ekibi ASVEL'e deplasmanda 91-77 mağlup oldu. Üç maçlık galibiyet serisi son bulan sarı-lacivertliler, bu sezonki 8. yenilgisini aldı.

ASVEL - Fenerbahçe Beko: 91-77 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 21. maçında konuk olduğu Fransız ekibi ASVEL'e 91-77 yenildi.

Lyon şehrindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Galatasaray Nef'ten yeni transfer olan Dee Bost ile eski Fenerbahçeli Nando De Colo'nun skorer performansıyla etkili olan Fransız ekibi, ilk çeyreği 25-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında tek haneye düşürdüğü farkın 18 sayıya kadar çıkmasına engel olamayan sarı-lacivertliler, devre arasına 48-33 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte pota altını iyi kullanan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 18'e çıkardı: 58-40. ASVEL, final periyoduna 16 sayılık avantajla 71-55 üstün girdi.

Son çeyrekte Edwards'la üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Fenerbahçe Beko, 33. dakika içinde farkı 12'ye indirdi: 75-63. Nando De Colo'nun sayılarıyla farkı koruyan ASVEL, sahadan 91-77 galip ayrıldı.

DE COLO'YU DURDURAMADI

Maçın en skorer ismi ASVEL'den Nando De Colo oldu. Eski Fenerbahçeli oyuncu, maçı 26 sayıyla tamamladı. Fenerbahçe Beko'da ise EuroLeague kariyerinin en skorer maçını oynayan Carsen Edwards'ın 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

THY EuroLeague'de üç maç sonra kaybeden Fenerbahçe Beko, 21. maçında 8. yenilgisini yaşadı. ASVEL ise 8. galibiyetini elde etti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alperen Şengün şov devam ediyor: Bir triple-double daha!
BASKETBOL Alperen Şengün şova devam ediyor!
DVTK-Hun Therm - Mersin Yenişehir Belediyesi: 77-78 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Mersin Yenişehir'den kritik zafer!
Asvel Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Beko kadrosu! Asvel Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta?
BASKETBOL Asvel Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti
BASKETBOL Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti
TOFAŞ'ta başantrenörlük görevine Orhun Ene getirildi
BASKETBOL TOFAŞ'ta ikinci Orhun Ene dönemi
Frutti Extra Bursaspor: 92 - Prometey: 94 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Bursaspor evinde mağlup
Galatasaray Çağdaş Faktoring: 88 - BLMA: 75 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Aslan avantajı kaptı
Gaziantep Basketbol, çeyrek finalde
BASKETBOL Gaziantep Basketbol, çeyrek finalde
Lebron James’in 46 sayısı galibiyete yetmedi!
BASKETBOL Lebron James’in 46 sayısı galibiyete yetmedi!
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor artık sadece spor değil
FUTBOL ''Spor artık sadece spor değil''

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.