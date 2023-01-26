Asvel Fenerbahçe Beko maçı için geri sayıma geçilmiş durumda. THY Euroleague'de son 3 maçını kazanarak kötü gidişatına son verip büyük bir çıkışa geçen sarı lacivertli temsilcimiz, Fransa deplasmanında da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. İşte, söz konusu mücadeleye dair tüm ayrıntılar...