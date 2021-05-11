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Asya borsaları, Çin hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsaları, Çin hariç geriledi
AA

Analistler, piyasalarda, cuma açıklanan ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ile oluşan iyimserliğin, verinin geçici olduğuna ilişkin açıklamalar ve artan enflasyon beklentileri ile uzun soluklu olamadığını söyledi.

Öte yandan bugün Çin'de açıklanan enflasyon verileri de küresel ölçekte endişelerin artmasına neden oldu. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yıllık yüzde 0,9 ile beklentiler paralelinde artarken, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 6,8 ile tahminleri aştı.

Bu gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,40 artarak 3.441 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,23 düşüşle 3.209 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,08 değer kaybıyla 28.608 puana inerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,07 yükselişle 108,90 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,68 azalışla 49,167 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,35 düşüşle 27.918 seviyelerinde bulunuyor.

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