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Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, ekonomik aktivite ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi

Asya borsaları geriledi
AA

Asya borsalarında, ekonomik aktivite ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dünya genelinde açıklanan verilerin karışık bir tablo ortaya koyması ile para politikalarına ilişkin belirsizlikler sürerken, bu durum küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağı fiyatlanırken, bankanın bugün açıklanacak toplantı tutanakları gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik önem taşıyor.

Asya tarafında ise Çin'in yeniden açılmasının ardından ekonomik aktivitenin hızlı bir şekilde salgın öncesi seviyelerine ulaşacağına yönelik beklentiler güç kaybetti. Japonya'da da özellikle imalat sanayisine ilişkin göstergelerin zayıf seyretmesi ile ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler artış kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalarak 3.291 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 gerileyerek 2.418 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 azalışla 27.104 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 134,7'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 düşüşle 59.960 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 20.454 puanda seyrediyor.

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