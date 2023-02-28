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Asya borsaları karışık seyretti 

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi

Asya borsaları karışık seyretti 
AA

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği ve nihai faiz oranının beklenenden daha yüksek seviyede gerçekleşeceği görüşlerinin güçlenmesi, oynaklığın gündemde kalmasına neden oluyor.

Açıklanan veri ve sözle yönlendirmelere duyarlılık yüksek seyrederken, Asya genelinde Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemeyeceği beklentileri ve Hong Kong'da maske kullanımına ilişkin zorunluluğun kalkması pay piyasalarındaki satışları sınırladı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi aylık yüzde 4,6 ile son 8 ayın en sert düşüşünü kaydetti. Ülkede perakende satışlar ise yüzde 1,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak 3.280 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselerek 2.413 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 27.446 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 136,4'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 59.140 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 19.871 puanda seyrediyor.

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