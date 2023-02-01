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Asya borsaları yükseldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı beklenirken Asya borsaları günü yükselişle tamamladı

Asya Borsaları yükseldi
AA

Asya borsalarında New York borsasına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına gelecek aydan itibaren ara verebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle artan risk iştahının Asya borsalarına da taşındığını ancak bölgede açıklanan makroekonomik verilerin yükseliş eğilimini sınırladığını söyledi.

Buna göre, ocak ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya, Çin ve Güney Kore'de sırasıyla 48,9, 49,2 ve 48,5 oldu.

JAPONYA'DA KORONAVİRÜS ENDİŞESİ

Öte yandan, Japonya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ABD'nin Çinli şirketlere ilişkin olası yaptırımları da bölgede risk iştahını sınırlayan gelişmeler olarak öne çıktı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak günü 27.346 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 130,3'te dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artarak 3.284 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,02 primle 2.449 seviyesinden kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,9 değer kazancıyla 60.655, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 yükselişle 22.011 puanda seyrediyor.

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