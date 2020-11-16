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Asya-Pasifik'in 15 ülkesi, Çin'in desteklediği ve ABD'yi kapsamayan anlaşmayla dünyanın en büyük serbest ticaret bloğunu kurdu. Böylelikle ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde rakip bir Asya-Pasifik grubu kurulmuş oldu.

Hanoi'deki zirvede imzalanan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması Trump'ın 2017'de ayrıldığı önceki ABD

Başkanı Barack Obama'nın önderlik ettiği Trans-Pasifik Ortaklık (TPP) anlaşmasına bir darbe indiriyor. Anlaşma, Çin'in Güneydoğu Asya, Japonya ve Güney Kore ile ekonomik ortaklığını güçlendirerek dünyanın ikinci büyük ekonomisini bölgede ticaret kurallarını belirlemede daha iyi bir konuma getirebilir.

ABD'nin TPP'de ve RCEP'te yer almaması dünyanın en büyük ekonomisinin dünyanın en hızlı büyüyen bölgesinde iki ticaret

grubuna da dahil olamaması demek oluyor. RCEP grubuna 10 üyeli Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN),Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil. RCEP, gelecek yıllarda pek çok bölgede kademeli olarak gümrük vergilerini düşürmeyi hedefliyor.