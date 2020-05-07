Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

AA

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hafifletilirken, virüs vakaları bölge ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Malezya'da toplam vaka sayısı bugün 39 artışla 6 bin 467'ye çıkarken, iyileşen toplam vaka sayısı 47 artışla 4 bin 776 oldu.

Ülkede bugün Kovid-19 kaynaklı ölüm görülmedi.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, ramazan ve bayram boyunca memlekete dönüş seyahatlerinin yanı sıra eyalet içindeki bayram ziyaretlerine müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

- Endonezya’da salgın 354 bölgeye yayıldı

Endonezya'da Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 338 artarak 12 bin 776’ya ulaştığı ve ölü sayısının 35 artarak 930’a, iyileşenlerin sayısının da 64 artarak 2 bin 381’e yükseldiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, bugün itibarıyla 4 bölgede daha virüsün tespit edilmesiyle salgının bulaştığı bölge sayısının 354 olduğunu ifade etti.

Salgınla mücadelede sosyal mesafenin korunmasının önemini vurgulayan Yurianto, mevcut durumda virüsten korunmanın en etkili yönteminin gerekmedikçe evden dışarı çıkmamak olduğunun altını çizdi.

- Japonya'da ölü sayısı 600'e yaklaştı

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 69 artarak 16 bin 260'a, ölü sayısı 8 artışla 598'e yükseldi.

Vakalar başkent Tokyo'da 4 bin 771'e, Osaka'da 1706'ya, Kanagawa'da 1134'e, Hokkaido'da 928'e, Saitama'da 920'ye ve Çiba'da 867'ye çıktı.

- Tayland, test sayısını 400 bine çıkarmayı hedefliyor

Tayland'da toplam Kovid-19 vakaları bugün 3 artışla 2 bin 992'ye yükselirken, şimdiye kadar 2 bin 772 vakanın iyileştiği açıklandı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Tayland Kovid-19 Durum Yönetimi Merkezi Sözcüsü Dr. Taweesin Wisanuyothin, ülke çapında şimdiye kadar yaklaşık 230 bin Kovid-19 testinin yapıldığını belirterek test sayılarını toplam 400 bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

- Filipinler'de "en yüksek günlük iyileşen vaka sayısı"

Kovid-19 vakaları Filipinler'de bugün 339 artarak 10 bin 343'e yükselirken, virüs kaynaklı ölümler 27 artışla toplam 685'e çıktı.

Toplam tedavi edilen vaka sayısının 112 artarak 1618'e ulaştığı ve şimdiye kadar "en yüksek iyileşen vaka sayısının" bugün görüldüğü açıklandı.

,Ahmet Furkan Mercan,Ömer Faruk Yıldız