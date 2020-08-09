Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 634 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 284 bin 121’e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 82’ye çıktığı ifade edildi.

Pakistan’da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 260 bin 248’e yükseldi.

- Endonezya

Endonezya’da son 24 saatte 1893 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 125 bin 396’ya çıktı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 65 artışla 5 bin 723’e, iyileşenlerin sayısı 1646 artışla 80 bin 952’ye ulaştı.

Kovid-19 vakalarının en fazla 31-45 yaş aralığında görüldüğü ülkede, en fazla can kaybı ise 46-59 yaş aralığında yer alıyor.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 587 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 34 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam vaka sayısı 257 bin 600’e, can kaybı 3 bin 399’a çıkarken, iyileşen sayısı 1766 artarak 148 bin 370'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, ilk can kaybı ise 18 Mart’ta olmuştu.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 28 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 129 bin 913’e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 61 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 270’e, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 67 bin 673’e ulaştı.

Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe konmuştu.

Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulmuş, bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlar için hizmet veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verilmişti.

- Malezya

Malezya'daki Kovid-19 vakaları bugün 13 artarak 9 bin 83'e yükseldi.

Bugün 9 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 784, aktif vakalar ise 174 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin vefat ettiği Malezya'da bugün virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

- Japonya

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1333 artarak 49 bin 511’e, ölü sayısı 4 artışla 1060’a yükseldi.

Son bir günde yeni 331 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 15 bin 867’ye ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 5 bin 769’a, Kanagawa’da 3 bin 266’ya, Aiçi’de 3 bin 142’ye, Fukuoka’da 3 bin 12’ye, Saitama’da 2 bin 863’e, Çiba’da 2 bin 150’ye, Hyogo’da 1636’ya, Hokkaido’da 1552’ye, Okinawa’da 1127’ye, Kyoto’da 983’e çıktı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 175 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 3'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu aktarılırken yeni can kaybı bildirilmedi. Vakaların çoğunun geçici çalışma izniyle ülkede bulunan yabancı işçilerde saptandığı ifade edildi.

Singapur'da Kovid-19 vakası 55 bin 104’e yükselirken, virüs nedeniyle ülkede bugüne kadar 27 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 583 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde son 24 saatte 72 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki toplam vaka sayısı 4 bin 80'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 2 bin 847 kişi iyileşirken, 51 kişi hayatını kaybetti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.

,Mahmut Atanur,Ahmet Furkan Mercan,Ömer Faruk Yıldız