Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı irtibatlı 22 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, Singapur vatandaşı ve kalıcı ikamete sahip kişiler arasında bir yeni vaka görüldüğü, yurt içi kaynaklı vakaların geri kalanının ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 44'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 56 bin 333 kişi de iyileşti.

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı Chan Chun Sing yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemlerini kapsamında sergi ve konferanslara katılımda 50 olarak belirlenen sayının 1 Ekim'den itibaren esnetilerek en fazla 250 kişiyle sınırlandırıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1 bin 383 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 238 bin 727'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 890'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 184 bin 906'ya ulaştı.

Ülkede halen tedavisi süren 49 bin 931 hasta bulunuyor.

- Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 394 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 298 bin 903'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 345'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 286 bin 16 olarak kayıtlara geçti.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 890'a çıktı.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 98'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 524 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı bir Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Açıklamada yeni vakanın bir Hindistan'dan dönen 27 yaşında bir Taylandlı olduğu ve bindiği uçaktaki yolcular arasında daha önce Kovid-19 saptananlar bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu kişinin Bangkok'ta karantinada tutulduğu kaydedilen açıklamada, herhangi bir belirti göstermediği aktarıldı.

Ülkede dün bir hapishanedeki 37 yaşındaki erkek bir mahkumun Kovid-19 testi pozitif çıkmış, bu da 26 Mayıs'tan bu yana kaydedilen ilk yurt içi kaynaklı vaka olmuştu.

Toplam vaka sayısının 3 bin 445 olduğu ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 281 kişi iyileşti, 106 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı kaydedilmezken, bugüne kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 202 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 327 bin 359'a ulaştı.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37 kişinin öldüğü, hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 516'ya yükseldiği belirtildi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.