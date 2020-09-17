Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte görülen 3 bin 375 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 276 bin 289'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 785'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 208 bin 96'ya ulaştı.

- Çin'de yurt dışı kaynaklı 9 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken toplam vaka sayısı 85 bin 223’e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 448 kişi de iyileşti.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 4'ü yurt dışı irtibatlı 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 994'e çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 102 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da, virüs tespit edilen 4 bin 682 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 153 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 22 bin 657'ye yükseldiği ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 19 bin 543 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplamda 372 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore'de 14 Ağustos'tan bu yana günlük vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için "güçlendirilmiş 2. seviye" adı verilen tedbirleri uygulamaya koymuştu.

Tedbirler kapsamında eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50'yi, açık alandaki aktivitelerde ise 100'ü geçemeyeceği duyurulmuştu.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1593 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 344 bin 264'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 36 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 859'a yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı irtibatlı 18 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Singapur'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 532'ye yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 56 bin 955 kişi iyileşti.

- Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 545 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 303 bin 634'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 399'a çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 291 bin 169 olarak kayıtlara geçti.