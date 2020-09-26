Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı kaydedilmezken toplam vaka sayısı 85 bin 337'ye çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüsün bulaştığı 80 bin 536 kişinin iyileştiği ülkede halen 167 kişinin tedavisi sürüyor.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 1 yeni vakaya rastlanmasıyla bölgede toplam vaka sayısı 5 bin 60'a çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 105 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da, virüs tespit edilen 4 bin 765 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 61 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 23 bin 516'ya yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 21 bin 166 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 399'a ulaştı.

Başkent Seul ve çevresindeki bölgelerde yüz yüze eğitime başlanılan Güney Kore'de, "sıkılaştırılmış 2. seviye" olarak adlandırılan karantina tedbirleri 27 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Tedbirler kapsamında gece kulüpleri, karaoke salonları, ayaküstü yiyecek büfeleri ve öğrenci sayısı 300'ü aşan etüt merkezleri geçici olarak kapatılırken restoranların ve kahve dükkanlarının akşam ve gece saatlerinde yalnızca elden veya eve siparişle çalışmasına izin veriliyor.

İç mekanlarda 50'den, dış mekanlarda ise 100'den fazla kişinin katıldığı toplantı ve etkinlikler ise yasak.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 747 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 301 bin 256'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 88 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 284'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 232 bin 906'ya ulaştı.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 522 vakanın kaydedildiği Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 362 kişi iyileşti, 100 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı irtibatlı 20 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 685'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 341 kişi de iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1106 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 357 bin 873'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 36 kişinin ölümüyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 129'a yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 268 bin 777 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 566 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 309 bin 581'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 451’e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 295 bin 333 olarak kayıtlara geçti.