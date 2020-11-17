Filipinler Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, son 24 saatte tespit edilen 1148 Kovid-19 vakas\u0131yla \u00fclkede toplam vaka say\u0131s\u0131 410 bin 718 e \u00e7\u0131kt\u0131.\u2028\u2028 Son 24 saatte vir\u00fcs nedeniyle 23 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00fclkede, bug\u00fcne kadar \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 7 bin 862 ye y\u00fckseldi.\u2028 Filipinler de Kovid-19 a yakaland\u0131ktan sonra iyile\u015fenlerin say\u0131s\u0131 374 bin 543 oldu.\u2028 - Banglade\u015f\u2028 Banglade\u015f Sa\u011fl\u0131k Hizmetleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 212 yeni Kovid-19 vakas\u0131yla toplam say\u0131 436 bin 684 e \u00e7\u0131kt\u0131.\u2028 \u00dclkede son 24 saatte Kovid-19 dan 39 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetmesiyle toplam \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 6 bin 254 e y\u00fckseldi.\u2028\u2028 Banglade\u015f te ilk Kovid-19 vakas\u0131 8 Mart ta tespit edilmi\u015f, vir\u00fcse ba\u011fl\u0131 ilk can kayb\u0131 ise 18 Mart ta kaydedilmi\u015fti.\u2028 - Singapur Singapur Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, \u00fclkede son 24 saatte yurt d\u0131\u015f\u0131 kaynakl\u0131 6 yeni Kovid-19 vakas\u0131na rastland\u0131.\u2028 Kovid-19 vaka say\u0131s\u0131n\u0131n 58 bin 130 a y\u00fckseldi\u011fi \u00fclkede, bug\u00fcne kadar vir\u00fcs nedeniyle 28 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 58 bin 33 ki\u015fi iyile\u015fti.\u2028 - Hong Kong \u00c7in in Hong Kong \u00d6zel \u0130dare B\u00f6lgesi nde son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakas\u0131 tespit edilirken, toplam vaka say\u0131s\u0131 5 bin 471 e \u00e7\u0131kt\u0131. Son 24 saatte vir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybeden olmazken, kentte \u015fimdiye kadar 108 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc. - Tayland\u2028 Tayland Kovid-19 Durum \u0130dare Merkezinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, \u00fclkede son 24 saatte yurt d\u0131\u015f\u0131 kaynakl\u0131 3 yeni Kovid-19 vakas\u0131na rastland\u0131, yeni can kayb\u0131 olmad\u0131. Vaka say\u0131s\u0131n\u0131n 3 bin 878 e \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00fclkede, bug\u00fcne kadar vir\u00fcse yakalanan 60 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 3 bin 724 ki\u015fi de iyile\u015fti. Tayland da ilk vaka 13 Ocak ta tespit edilmi\u015f, bu, \u00c7in d\u0131\u015f\u0131nda g\u00f6r\u00fclen ilk Kovid-19 vakas\u0131 olmu\u015ftu. - Tayvan Tayvan Hastal\u0131k Kontrol Merkezinden (CDC) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, son 24 saatte yurt d\u0131\u015f\u0131 kaynakl\u0131 2 yeni vaka kaydedildi. Bug\u00fcne kadar vir\u00fcs nedeniyle 7 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi adada, toplam vaka say\u0131s\u0131 605 e ula\u015ft\u0131. Salg\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131ndan bu yana ald\u0131\u011f\u0131 etkili tedbirlerle vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmas\u0131n\u0131 engellemeyi ba\u015faran Tayvan da 12 Nisan dan bu yana i\u00e7 kaynakl\u0131 vakaya rastlanm\u0131yor.