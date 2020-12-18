Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 122 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 456 bin 562'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 875'ye, iyileşenlerin sayısı 420 bin 666'ya yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1318 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 498 bin 293'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 217'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 433 bin 614 kişi iyileşti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne kadar 58 bin 386 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 252 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 70 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 970'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 127’ye ulaştı.

Virüse yakalanan 6 bin 629 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15'i yurtdışı kaynaklı toplam 16 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 297'e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 5 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı iki Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 759'a ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 619 kişi sağlığına kavuştu.