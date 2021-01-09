Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

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AA

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1952 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 485 bin 797'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 398'e, iyileşenlerin sayısı da 449 bin 615'e yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 692 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 522 bin 382'yi buldu.

Son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 756 oldu.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 29 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 865 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 580 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 59 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 212'ye çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 157'ye yükseldi, virüs bulaşan 8 bin 313 kişi de iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 212 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte can kaybı yaşanmazken, şimdiye kadar 67 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 10 bin 53 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 5 bin 546 kişi sağlığına kavuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği Tayvan'da vaka sayısı 828'e ulaştı.

Ülkede virüse yakalanan 720 kişi iyileşti.