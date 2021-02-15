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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 8'i yurt dışı kaynaklı, 9 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Yerel kaynaklı vakanın Hıbey eyaletinde görüldüğü bildirildi.

Kovid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 89 bin 772 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 499 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 21’i yurt dışı bağlantılı, 344 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 83 bin 869'a çıktı.

Son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1527'ye yükseldi. Bugüne dek 73 bin 794 kişi sağlığına kavuştu.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte virüs sebebiyle can kaybı yaşanmazken, 4'ü yerel kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 10 bin 789'a yükseldi.

Günlük vaka sayısı 18 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Şimdiye kadar virüs nedeniyle 193 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da, 10 bin 206 kişi de iyileşti.

- Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 649 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 916 bin 589’a çıktı, 10 milyon 621 bin 220 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 92 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 155 bin 764'e yükseldi.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1685 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 550 bin 860’ı buldu.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 517'ye, iyileşenlerin sayısı 511 bin 755'e ulaştı.

Federal hükümet, salgın nedeniyle geçen yıldan bu yana kapalı olan sinema ve eğlence merkezlerinin açılışının en az iki hafta daha ertelendiğini bildirdi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 446 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 541 bin 38’e ulaştı.

Son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 8 bin 285'e çıktı. Ülkede bugüne dek 487 bin 870 kişi iyileşti.​​​​​

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 9 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede son 3 gündür yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Toplam 59 bin 809 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 621 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 143 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 24 bin 714’e çıktığı ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 82 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 22 bin 883 kişi sağlığına kavuştu.

- Avustralya

Okyanusya ülkesi Avustralya'da son 24 saatte 1'i yurt içi, 1'i yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısı 208 bin 900'e ulaşırken bugüne dek virüs bulaşan 90 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 126 kişi sağlığına kavuştu.

- Yeni Zelanda

Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da son 24 saatte 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısı 2 bin 336'ya ulaşırken, bugüne dek virüs bulaşan 25 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 264 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkenin en büyük kenti Acukland'da Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan bulaşıcı mutasyonunun görülmesi üzerine şehirde 3 günlük karantina ilan edildi. Bu kapsamda, okullar ve zorunlu ihtiyaçlara hizmet edenler dışındaki işletmeler kapatılırken, kente giriş ve çıkışlar durduruldu.

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