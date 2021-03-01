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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 19 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 89 bin 912 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 85 bin 66 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17'si yurt dışı bağlantılı 355 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 90 bin 31’e çıktı.

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1605’e yükseldi. Bugüne kadar 81 bin 70 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede 65 yaş ve üstü kişiler için herhangi bir aşının onaylanmaması eleştiriliyor.

- Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 510 yeni vakaya rastlandı. Ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısı 11 milyon 112 bin 241’e çıktı ve 10 milyon 786 bin 457 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 106 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 157 bin 157’ye yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 585 Kovid-19 vakasına rastlandı, 8 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 546 bin 801'e çıktığı ülkede, virüs bulaşan 8 bin 416 kişi hayatını kaybetti, 497 bin 797 kişi sağlığına kavuştu.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 14 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 20’ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 200 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 547 kişi iyileşti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 37 artışla 578 bin 381'e yükseldi.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 322’ye, iyileşenlerin sayısı 534 bin 351'e ulaştı.

Bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 aşılama çalışmaları başladı.

Çinli Sinovac şirketinden alınan 600 bin doz aşı dün ülkenin başkenti Manila’ya ulaşmıştı.

Filipinler, en fazla virüs vakalarının görüldüğü Güney Asya ülkelerinden biri olmasına rağmen, aşılama sürecinde gecikmeler yaşanması ülkede eleştirilere sebep olmuştu.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 948 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 823 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 80 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 26 bin 31’e çıktığı ülkede, bugüne kadar 83 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 324 kişi de sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'da 2 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 bin 378’e çıktı. Bugüne kadar virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 285 kişi de sağlığına kavuştu.

Virüsün İngiltere kaynaklı daha hızlı yayılan türünün ülkede görülmesinin ardından, Yeni Zelanda hükümeti tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı.

Ülkenin en büyük şehri olan Auckland'de 7 günlük sokağa çıkma yasağı dün uygulanmaya başlandı.

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