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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 89 bin 962 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 85 bin 153 kişi iyileşti.

- Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 327 yeni vakaya rastlandı. Ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısı 11 milyon 192 bin 88’e çıktı ve 10 milyon 854 bin 128 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 157 bin 656’ya yükseldi.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14'ü yurt dışı bağlantılı 418 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 92 bin 55'e çıktı.

Son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1632'ye yükseldi. Bugüne kadar 82 bin 913 kişi sağlığına kavuştu.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede 8 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 75’e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 202 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 622 kişi iyileşti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte görülen 3 bin 439 vaka ile 591 bin 138'e yükseldi.

Son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 465'e, iyileşenlerin sayısı ise 535 bin 350'ye ulaştı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 20 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 870 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 64 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 26 bin 305’e çıktığı ülkede, bugüne kadar 85 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 686 kişi de sağlığına kavuştu.​​​​​​​​​​​​​​

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