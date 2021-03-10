Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı, 5 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 7 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 194 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18'i yurt dışı bağlantılı 470 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 93 bin 733’e çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1648’e yükseldi. Bugüne kadar 83 bin 312 kişi sağlığına kavuştu.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 8 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 129’a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 203 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 675 kişi iyileşti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 886 artışla 603 bin 308'e yükseldi.

Son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 545'e, iyileşenlerin sayısı 546 bin 293'e ulaştı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 62 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 905 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 39 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 26 bin 540’a çıktığı ülkede, bugüne kadar 85 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 946 kişi de sağlığına kavuştu.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​