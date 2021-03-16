Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 62 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 244 kişi iyileşti.

CGTN haber kanalına göre, Pekin yönetimi, Hong Kong üzerinden Çin vizesi başvurusunda bulunan Çin aşısı yaptırmış yabancılardan sağlık raporu istenmeyeceğini belirtti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun (NHC) yaptığı açıklamada ise 65 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18'i yurt dışı bağlantılı, 363 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 96 bin 380'e çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1678'e yükseldi. Bugüne kadar 88 bin 255 kişi sağlığına kavuştu.

- Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 573 yeni vakaya rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 416 bin 168'e çıktı ve 11 milyon 31 bin 448 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 158 bin 933'e yükseldi.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 18 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 330'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 203 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 786 kişi iyileşti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 437 artışla 631 bin 320'ye yükseldi.

Son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 848'e, iyileşenlerin sayısı 560 bin 736'ya ulaştı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 128 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 984 kişi iyileşti.

Ülkede, Moderna ve Pfizer-BioNTech şirketleri tarafından geliştirilen Kovid-19 aşıları kullanılıyor.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 149 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam vaka sayısının 27 bin 154'e çıktığı ülkede 26 bin 299 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede Kovid-19 salgının başından bu yana 87 kişi ölürken son 24 saatte ise virüs kaynaklı ölen olmadı.

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, bugün AstraZeneca tarafından üretilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Prayuth Chan-ocha aşının ilk dozunu aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Aşı hakkında endişeleri olan insanlar var. Ancak doktorlarımıza inanmalıyız." diye konuştu.