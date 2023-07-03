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Asya borsaları bölgeden gelen ekonomik verileri takip ediyor

Asya piyasaları yatırımcıların fabrika faaliyetlerine ilişkin özel anketleri değerlendirmesiyle yükseldi

Asya piyasalarında yükseliş
HABERTURK.COM

Bloomberg'in bildirdiğine göre, Çin'in Haziran ayı Caixin imalat satın alma yöneticileri endeksi, ekonomistlerin 50,2 olan beklentilerin biraz üzerinde 50,5 olarak geldi. Çin'in resmi hükümet PMI okumaları, art arda üçüncü ayda bir daralma yaşandı.

Anakara Çin piyasalarında artış yaşandı. Shanghai Bileşik Endeksi yüzde 0,72 ve Shenzhen Bileşen Endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1,29 arttı ve Hang Seng Tech endeksi yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Japon Nikkei 225, bölgedeki kazançlara öncülük etti ve yüzde 1,46 yükseldi, Topix de yüzde 1,11 arttı. Güney Kore'de Kospi yüzde 1,39 ve Kosdaq yüzde 1,81 yükseldi. Güney Kore ve Japonya için yapılan özel anketler de fabrika faaliyetlerinin bu ay yavaşladığını gösterdi.

NAKİT ORANININ YÜZDE 4,35'E YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Avustralya'da S&P/ASX 200, yatırımcılar Avustralya Merkez Bankası'nın Salı günkü oran kararını beklerken yüzde 0,27 yükseldi. Ekonomistler, merkez bankasının nakit oranını 25 baz puan daha artırarak yüzde 4,35'e yükseltmesini bekliyor.

S&P Global ASEAN İmalat satın alma müdürleri endeksi, imalat sektörü için koşulların Haziran ayında hafif bir şekilde iyileştiğini gördü ve bir ay önce görülen 51,1'in altında 51'e ulaştı.

Cuma günü ABD'de teknoloji hisselerinin öncülüğünde üç büyük endeks de kazanç sağladı. Nasdaq Composite yüzde 1,45 yükselirken, S&P 500 yüzde 1,23 ve Dow Jones Industrial Average yüzde 0,84 yükseldi.

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