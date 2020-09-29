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Koronavirüs pandemisi Doğu Asya, Pasifik ve Çin'de 50 yıldan fazla bir süre boyunca olan en yavaş ekonomik büyümeye yol açabilir.

Dünya Bankası'nın en son yayınladığı ekonomi raporuna göre, söz konusu bölge 1967 yılından beri olan en düşük büyüme oranı olan yüzde 0.9'luk bir büyümeyle 2020 yılını tamamlayabilir. Çin'in ise artan kamu harcamaları, güçlü ihracat ve Mart'tan

beri yeni koronavirüs vakalarındaki azalma sayesinde bu yıl yüzde 2 büyümesi bekleniyor.

Ancak iç tüketimin yavaşlaması Çin'in büyümesini sınırlayan etmenlerden biri olabilir. Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin geri kalanında ise ekonomi yüzde 3.5 daralabilir.