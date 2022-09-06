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Haberler Otomobil Asyalı üreticilerden ABD'ye 4.4 milyar dolarlık batarya yatırımı
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Asyalı üreticilerden ABD'ye milyar dolarlık batarya yatırımı

Honda ve LG Energy Solution, ABD'ye milyar dolarlık bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Japon otomobil markası ve Güney Koreli batarya üreticisinden yapılan açıklamaya göre, iki şirket ülkeye 4.4 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak. Tesisin yıllık batarya üretim kapasitesinin ise 40 gigawatt saat olması öngörülüyor.

Asyalı üreticilerden ABD'ye 4.4 milyar dolarlık batarya yatırımı
HABERTURK.COM

Japon otomobil üreticisi Honda ve Güney Koreli batarya üreticisi LG Energy Solution, ABD'ye dev bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, iki şirket toplamda 4.4 milyar dolara mal olacak bir batarya fabrikasını ABD'ye kuracak. Lokasyon bilgisi henüz paylaşılmayan tesisin, lityum-ion batarya hücresi üretmeye 2025 yılında başlaması bekleniyor.

Honda'nın hali hazırda Ohio, Alabama ve Indiana eyaletlerinde fabrikaları bulunuyor. İki şirketin ortak girişimi ile hayata geçecek batarya fabrikasının da bu üç lokasyondan birinde olacağı tahmin ediliyor.

Tesisin yıllık batarya üretim kapasitesinin ise 40 gigawatt saat olması öngörülüyor.

Elektrikli araç geliştirme çalışmalarına hız veren markalardan Honda, 2030'a kadar 30 yeni elektrikli araç tanıtmayı ve yılda 2 milyon elektrikli araç üretir hale gelmeyi planlıyor.

LG Energy Solution'un GM, Hyundai ve Stellantis ile de benzer ortak girişimler bulunuyor.

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