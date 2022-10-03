SOYA FİLİZİ NEDİR?

Çin ve Japonya’da neredeyse her yemeğin içinde ya da yanında görülen soya filizi, ülkemizde de sıklıkla tercih edilmeye başladı. Moyashi adıyla bilinen soya filizi en çok vegan mutfaklarda tercih ediliyor. Tam olgunlaşmadan toplanan soya filizleri, filizlendiği dönem alınıp kullanılıyor.